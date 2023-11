Controlli stradali messi in atto dalla polizia ad Acireale e Giarre

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio voluti dal questore di Catania, Giuseppe Bellassai,per prevenire ogni forma di illegalità. Nei Comuni di Acireale e Giarre sono stati impiegati gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza e del reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale", con il supporto di pattuglie della polizia municipale delle due località etnee. Gli operatori hanno eseguito una capillare attività di pattugliamento e numerosi posti di controllo. Complessivamente, sono state 106 le persone identificate e 59 i veicoli controllati. Gli agenti hanno accertato e contestato 10 violazioni del codice della strada. Le infrazioni più frequenti sono state: assenza di copertura assicurativa, mancata revisione del veicolo, guida con patente scaduta, uso di telefono cellulare alla guida di veicolo e sosta vietata. Si è proceduto al sequestro amministrativo di un’auto priva dell’assicurazione obbligatoria. Inoltre, un veicolo è stato sospeso dalla circolazione per la mancata revisione. Complessivamente, per i verbali di contravvenzione al codice della strada sono state contestate infrazioni per oltre 2.100 euro e decurtati 15 punti sulle patenti di guida.