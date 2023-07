Controlli in centro, multe ai locali che occupano il suolo pubblico senza autorizzazione

I carabinieri della Compagnia di piazza Dante, con i colleghi della Cio e la polizia locale, sono stati impegnati in un nuovo servizio di controllo del centro cittadino. Nel corso dell'attività sono stati multati i titolari di quattro ristoranti ubicati in via Dusmet per occupazione del suolo pubblico, in quanto avevano preso possesso del marciapiede antistante i loro locali con tavolini e sedie senza essere in possesso di alcuna autorizzazione comunale. Ciascuno di loro ha ricevuto una multa dell’importo di 173 euro. Multa anche per il titolare di un ristorante di via Collegiata e per il gestore di un pub di via Santa Maria del Rosario, in quanto al momento del controllo era in corso uno spettacolo di pianobar con musica oltre il volume consentito, tanto da far scattare una multa di mille euro. Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno identificato 45 persone e controllato 24 veicoli, elevando 8 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di 3.584 euro ed il sequestro di un mezzo sprovvisto di assicurazione. I reati contestati sono stati: mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente.