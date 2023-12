Controlli alla circolazione stradale ad Acireale e Zafferana: multe e sequestri

Nel pomeriggio di ieri nell’ambito del modulo operativo denominato Trinacria, personale del commissariato di Acireale e del reparto prevenzione Crimine Sicilia Orientale, ha dato luogo a numerosi e diversificati servizi straordinari di controllo del comprensorio territoriale acese, focalizzando l’azione sulla prevenzione e repressione di reati in genere, sulle violazioni al codice della strada e su altri fenomeni d’illegalità evidenti.

Numerosi i posti di controllo, istituiti in diverse zone di Acireale e Zafferana Etnea. Sono state controllate 94 persone, fermati 66 veicoli ed elevate diverse contravvenzioni al codice della strada, per mancata copertura assicurativa, mancata revisione e per circolazione in senso contrario a quello di marcia. Per queste violazioni si è proceduto anche al sequestro amministrativo, di veicoli per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria, mentre, due veicoli sono stati sospesi dalla circolazione per la mancata revisione. Complessivamente sono state contestate infrazioni per un valore pari a 1.642 euro circa, con una decurtazione sulle patenti pari a 5 punti complessivi.