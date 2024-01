Controlli del territorio della polizia a Mineo: pioggia di sanzioni

Proseguono i controlli straordinari del territorio in tutta la provincia di Catania da parte della polizia di Stato e, in particolare, nel comprensorio calatino, finalizzati ad innalzare la percezione di sicurezza dei cittadini non solo del capoluogo ma anche delle realtà più distanti.

In particolare, gli agenti della polizia del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone, in collaborazione con il reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale” e con il distaccamento della polizia stradale di Caltagirone, hanno concentrato la loro attività nel territorio del comune di Mineo.

I controlli, anche del centro urbano, sono stati realizzati con l’obiettivo di prevenire la commissione di reati predatori e garantire l’osservanza delle norme del codice della strada. Nel corso dell’attività sono stati effettuati numerosi posti di controllo, identificate 81 persone, di cui 14 con precedenti e 3 cittadini extracomunitari, fermati 49 veicoli, contestate alcune violazioni del codice della strada.

L’attività si è realizzata anche attraverso attenti controlli presso alcuni esercizi pubblici per accertarne la regolare gestione dell’attività commerciale. A seguito delle verifiche, sono state contestate alcune sanzioni amministrative, per un importo di 1.623 euro, per violazioni relative al testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza.