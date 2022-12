Controlli della polizia in via Capo Passero: tra spaccio, stalle abusive e attività irregolari

Nei giorni scorsi, la polizia di Stato ha effettuato dei controlli nel quartiere di San Giovanni Galermo, affidati al personale del commissariato di Nesima. Sono emerse numerose criticità e gravi violazioni in via Capo Passero, dove sono stati contestati numerosi reati in ordine alle accuse di spaccio e detenzione di spaccio di sostanze stupefacenti, anche da parte di minori, e relativi al possesso irregolare di armi e munizioni. I poliziotti hanno notato la presenza di tantissimi immobili in cemento costruiti lungo un tratto pubblica via, in modo da non renderla fruibile ai passanti né ai mezzi di soccorso. All’interno c'erano degli animali chiusi e detenuti in cattive condizioni. Tra le criticità riscontrate: acqua putrida, mancanza di cibo, luoghi privi di areazione e luce e non adatti a proteggere le bestiole dalle intemperie. E' stata notata la presenza di numerosi pali in ferro fissati al fine di segnare i posti auto in via esclusiva con limitazione della carreggiata.

Tra il materiale di fortuna utilizzato, anche numerose transenne di proprietà del Comune di Catania e cancelli in ferro abusivi, posti a chiusura dei portici condominiali. In un caso singolare, è stata anche riscontrata la presenza di una casa con terrazza e garage prospicente via Capo Passero, invadendola in modo sostanziale e senza alcun rispetto delle norme in materia edile. Nei giorni scorsi è stata ripetuta un’attività finalizzata alla tutela degli animali ed al contrasto delle strutture abusive e pericolose per l’incolumità pubblica. A supporto della polizia sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e provinciale, l’Asp veterinaria, personale Enel e Sidra, nettezza urbana, ambulanza veterinaria, associazioni animaliste ed altri enti comunali.

A tal riguardo, 25 persone sono state denunciate a piede libero per i reati di abuso edilizio e invasione di terreni ed edifici pubblici e, contestualmente, sono stati sequestrati penalmente 25 immobil. Altri due soggetti sono indagati per i reati di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Sono stati rinvenuti cani, gatti, maiali e cavalli all’interno di manufatti privi di luce e aria, tra l’altro in palese stato di sofferenza. Grazie all’ausilio del vigili del fuoco, che hanno aperto con il flex le porte in ferro, sono stati liberati e portati via, trasferiti infine in strutture idonee. Inoltre, 8 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica, 4 per furto di acqua e sono stati accertati e rimossi 18 allacci abusivi alla rete idrica, sigillate 9 utenze morose e rimossi 2 contatori. In ultimo, sono stati eseguiti anche controlli di soggetti sottoposti a misure restrittive, contestati diversi articoli 75 del D.P.R. 309/90 (uso personale di sostanza stupefacente) ed effettuati 2 sequestri penali di cocaina e hashish. Diverse attività commerciali totalmente abusive sono state multate.