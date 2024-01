Guida un'auto senza assicurazione e revisione tenendo un bastone nell'abitacolo, denunciato 50enne

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della squadra volanti del Commissariato di Adrano hanno fermato un uomo alla guida della propria auto. Dopo una prima verifica dei documenti e del veicolo, il conducente è risultato essere un pregiudicato 50enne che, nel frattempo, aveva iniziato a manifestare segnali di insofferenza. Visto il suo crescente nervosismo, i poliziotti hanno ispezionato l’abitacolo, ritrovando un bastone di legno di 95 cm nello spazio tra il sedile e lo sportello lato destro, del quale non è stato in grado di giustificare il possesso. Sono inoltre emerse alcune irregolarità riguardanti il mezzo, privo di copertura assicurativa e revisione periodica. Al termine delle attività di rito, all’uomo sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1000 euro ed una denuncia, mentre il veicolo è stato sequestrato e affidato in giudiziale custodia.