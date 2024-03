In auto senza nessun documento in regola: la polizia lo multa con 6 mila euro di sanzioni

Sanzioni da record e sequestro dell'auto per un automobilista fermato dai poliziotti del commissariato di Adrano, lungo la statale 284. L'incauto guidatore è stato pizzicato dagli agenti senza patente, mai conseguita, privo di copertura assicurativa, privo della prescritta revisione e per finire senza il documento di circolazione dell’auto. All’esito del controllo, la vettura è stata sequestrata ed affidata in giudiziale custodia a un deposito autorizzato. Nei confronti del conducente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 6.345 euro.