Circolo privato trasformato in discoteca, sanzione di oltre 5 mila euro per il titolare

Nella notte appena trascorsa, personale della Divisione Pasi della Questura di Catania, ha effettuato un controllo in un esercizio pubblico nel centro cittadino. Si trattava di un circolo privato, trasformato in discoteca. Il responsabile momentaneo, nella qualità di segretario dell'associazione, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per aver attivato la discoteca, "senza aver fatto verificare i locali (pista da ballo di circa 300 mq con impianto luci, acustico e postazione DJ) dalla commissione tecnica attestante la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscita di sicurezza, ai fini dell’incolumità pubblica".

Nel corso del controllo è stata accertata la presenza di circa 150 avventori il cui ingresso avveniva in maniera indiscriminata previo pagamento di un biglietto di euro 10,00 e 25,00 per l’area privè. La serata danzante è stata quindi sospesa e il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo penale, visto il reiterarsi del reato. Al responsabile è stata elevata una sanzione di 258,23 euro e una ulteriore sanzione pari a 5 mila euro è stata comminata per aver trasformato l’attività di somministrazione riservata ai soci, in pubblico esercizio.