Consiglio comunale: convocazione mercoledì su regolamento contabilità e programma triennale opere pubbliche

Il Consiglio comunale è stato convocato nell'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti per mercoledì 28 settembre, alle ore 19. Dopo le comunicazioni di presidente e consiglieri e l'approvazione dei verbali, l'Assemblea cittadina è chiamata a esprimersi sul regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili, di cui al decreto legislativo118/2011, e sul programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2022.

L'ordine del giorno prevede anche questi altri due argomenti: riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo all'esecuzione di sentenze, giuste ordinanze del Tribunale civile di Catania, per pagamento a diverse famiglie delle spese di giudizio del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado; riconoscimento dei debiti fuori bilancio di euro 38.210,72 relativi a spese di giustizia, sentenze del Giudice di pace/Tribunale, per il periodo afferente agli anni 2019/2020/2021.