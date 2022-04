Consiglio comunale il prossimo 26 aprile su dehors, chioschi e sponsorizzazioni

I regolamenti relativi a occupazioni di suolo pubblico per ristoro all’aperto e dehors, installazione chioschi, gestione sponsorizzazioni e concessione Patrocinio sono i primi punti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale che si terrà martedì 26 aprile, alle ore 19. Il presidente Giuseppe Castiglione ha convocato l'assemblea cittadina nell'aula consiliare per trattare numerosi argomenti, a partire dalla delibera sui dehors su richiesta urgente del sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi. Al vaglio dell'aula ci sono anche questi documenti: autorizzazione alla Acoset Spa società in house, per l’acquisizione di una partecipazione nella “Catania Acque Spa” società costituita in vista dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato nell’Ato Catania; nomina del liquidatore del Fondo di Assistenza e Previdenza per il personale della Polizia Municipale; azioni di contrasto alla diffusione epidemiologica del Covid-19 nelle strutture comunali, variazione ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs n.267/2000 del Bilancio 2021/2023; adesione del Comune di Catania, come capofila al progetto di costituzione dell’Associazione di promozione sociale – Asp “Ecomuseo antico Bosco di Jaci, modifica della forma giuridica della costituenda associazione; Mercati storici "Piazza Carlo Alberto", "Pescheria" e "Mercato dei Fiori", riperimetrazione; Mercati rionali Montessori, Monte Po, Barriera del Bosco, S. Giorgio, Librino, Picanello, Piazza Erori d'Ungheria, Canalicchio, S.G. Galermo, piazza S. Pio X, Cibali, Villaggio S. Agata, riperimetrazione. L'ordine del giorno prevede, a seguire, vari odg e mozioni a firma di diversi consiglieri comunali.