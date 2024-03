Via Monserrato, cordoli sulla corsia preferenziale per fermare gli autisti indisciplinati

Lo scorso 29 febbraio la Terza commissione consiliare permanente, presieduta dal presidente Giovanni Curia, ha effettuato una seduta itinerante in via Monserrato, angolo via Caronda, alla presenza del geometra Giovanni Tornello, funzionario dell'ufficio traffico urbano del comune di Catania. Il sopralluogo è stato proposto dal consigliere Melania Miraglia, con l’obiettivo di trovare una soluzione al problema del congestionamento del traffico che si verifica all’incrocio tra via Monserrato e via Caronda.

In particolare, come rilevato dai componenti della commissione, quando scatta il semaforo verde molti conducenti indisciplinati invadono la corsia preferenziale per superare le auto incolonnate ed accelerare la marcia. E' stata quindi proposta l’installazione di cordoli in gomma in via Monserrato, precisamente dall’incrocio con via Renato Imbriani a quello con via Caronda, "al fine di delimitare la corsia preferenziale". Provvedimento già adottato in altre zone della città, così come nella vicina via Gabriele D'Annunzio.

Di parere contrario solo il consigliere Miraglia, che preferirebbe avanzare un’azione educativa con la collocazione di telecamere per rilevare le infrazioni stradali. Il geometra Tornello ha fatto presente che la competenza sull’eventuale fornitura dei ordoli riguarderebbe la direzione Manutenzioni, annunciando l'intenzione di chiedere un confronto con l’assessore Alessandro Porto per avere chiarimenti sulle azioni da mettere in atto.