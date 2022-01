Covid, il bollettino: in Sicilia 3.964 casi su quasi 23 mila tamponi processati

In tutto 61.046 nuovi contagi in tutta Italia, di cui 3.964 solo in Sicilia: numero, quest'ultimo, nettamente inferiore rispetto a 24 ore fa ma che non deve ingannare perché è figlio dei pochi tamponi processati oggi. Sono solo alcuni dei dati che vengono fuori dal secondo bollettino del 2022. Se è vero infatti che ieri in Sicilia erano stati registrati 5.764 contagi Covid, va detto che a fronte dei 56.390 tamponi processati 24 ore fa, oggi ne sono stati trattati solo 22.832. Il tasso di positività schizza comunque dal 10 al 17,3%.

In ospedale ci sono 811 persone ricoverate nei reparti non gravi (ieri 768), e 107 in terapia intensiva (+5) dove ci sono ben nove nuovi ingressi. Sono invece 13 i decessi comunicati. La Regione Sicilia fa sapere che si riferiscono: quattro a ieri e nove invece al 31 dicembre.

In isolamento domiciliare si trovano al momento 50.378 persone. Il totale degli attualmente positivi ammonta a 51.296. Dall'inizio della pandemia in Sicilia hanno perso la vita 7.527 persone.

Ecco invece la situazione provincia per provincia. A Palermo 99.194 casi complessivi (701 nuovi casi); Catania: 97.548 (797); Messina: 47.383 (604); Siracusa: 30.958 (313); Trapani: 26.014 (377); Ragusa: 23.266 (404); Caltanissetta: 22.753 (177); Agrigento: 22.723 (575); Enna: 12.493 (16).

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia