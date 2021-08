Covid, Sicilia ancora prima per positivi (868) e morti (9): aumentano i ricoveri in terapia intensiva

E' quanto emerge dal consueto bollettino del ministero della Salute, che segnala un'incidenza in salita dal 4,5% al 6%. Sono 518 i ricoverati in regime ordinario (+20) e 59 quelli in terapia intensiva (+9). Catania in testa tra le province per nuovi positivi (199)