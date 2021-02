Coronavirus, in Sicilia 760 nuovi casi e 1.666 guariti: a Catania +104 contagi

Sono 760 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia a fronte dei 21.602 tamponi processati nelle ultime 24 ore: si segnalano 26 nuovi decessi e 1.666 guariti. Continua a diminuire il numero dei ricoveri, sia quelli in terapia intensiva (-5), che quelli in regime ordinario (-37). Scende sotto la soglia del 20% il numero dei posti occupati in terapia intensiva. Oggi sono state somministrate 4.350 prime dosi di vaccino. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province è la seguente: Palermo 374, Catania 104, Messina 66, Siracusa 85, Ragusa 20, Trapani 43, Agrigento 28, Caltanissetta 33, Enna 7. Complessivamente il numero degli attualmente positivi scende di 932 unità così come scende di 890 persone il numero dei soggetti in isolamento domiciliare. Questo il bollettino di oggi 11 febbraio 2021 diffuso dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.