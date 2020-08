Coronavirus, in Sicilia 7 nuovi contagi: 6 sono nel catanese

Sono sette i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri invece erano stati 10). E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Si tratta di sei contagiati a Catania e uno a Siracusa. Va però sottolineato che rispetto al giorno prima sono stati processati molti meno tamponi dal sistema sanitario regionale. Da 2.743 si è scesi a 1.319, praticamente la metà.

I numeri della situazione siciliana: 36 persone risultano ricoverate in ospedale, in tutto sono 3 in Terapia intensiva, 246 invece in isolamento domiciliare Il totale degli attuali positivi ammonta a 285. I guariti in Sicilia sono in tutto 2.737, resta invariato il numero dei decessi: 283. Sono 3.305 le persone che hanno avuto il Coronavirus.

La situazione in Italia

Coronavirus, dopo il balzo dei casi di contagio registrati negli ultimi giorni la sintesi del bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 2 agosto 2020 restituisce una inquietante realtà: nessuna regione può dirsi Covid-free e si registrano nuovi casi in tutto il territorio nazionale. Sono 239 i nuovi casi (in calo rispetto al picco di giovedì scorso) a fronte di 43mila tamponi analizzati. Otto purtroppo i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Sostanzialmente stabile la pressione sugli ospedali dove non si registrano emergenze né nei reparti di terapia intensiva, né nei reparti dedicati ai pazienti covid.

Negli ultimi giorni sono infatti tornate ad essere più le persone che ogni giorno si ammalano di covid-19 piuttosto che coloro che guariscono dalla malattia: l'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute riferito alla giornata di ieri indicava in poco meno di 300 i nuovi positivi mentre si registra un lieve aumento dei posti letto occupati da pazienti critici. Solo due le regioni a contagio zero mentre esplodono i focolai nei luoghi della movida.