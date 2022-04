Covid: in Sicilia 3.111 nuovi casi e 19 morti, scendono ancora i ricoverati

Sono 3.111, su 21.425 tamponi processati, i nuovi casi Covid in Sicilia. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore quindi passa dal 13% al 14,5%. Gli attuali positivi sono 115.050 (-7.148). Diciannove i morti comunicati oggi. Il totale delle vittime sale a 10.587, mentre i guariti sono 10.660.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti ordinari sono 812 (-14 irispetto a ieri). In terapia intensiva invece al momento si trovano 46 pazienti (ieri erano 48), con un solo nuovo ingresso. Sono 114.192 i pazienti in isolamento domiciliare.

I casi per provincia sono così distribuiti: Palermo con 829 casi, 770 a Catania, 340 a Messina, 336 a Siracusa, 389 ad Agrigento, 399 a Trapani, 224 a Ragusa, 193 a Caltanissetta, 51 a Enna. Il totale fa 3.531 perché 420 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti a ieri, anche se non è chiaro su quali province siano stati caricati.

La situazione in Italia

Il nuovo bollettino Covid del Ministero della Salute di oggi sabato 30 aprile 2022 registra 53.602 nuovi casi positivi su 381.239 tamponi e 130 decessi. Ieri si erano registrati 58.861 casi e 133 morti. Il tasso di positività scende al 14%. I pazienti in terapia intensiva sono 366 (-5) mentre quelli ricoverati con sintomi 9.826 (-116 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Italia sono 1.229.379, mentre i dimessi o guariti 15.070.314.

L'ultimo report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sul Covid-19 in Italia ha evidenziato la necessità di ricorrere alla immunizzazione completa sopratutto per le persone più fragili anche alla luce delle nuove varianti, ai minori vincoli e alla ripresa dei contagi. Secondo il rapporto il tasso di mortalità legato al Covid, per le persone di età superiore ai 5 anni che non si sono vaccinate (con 36 decessi ogni 100.000 abitanti) è 4 volte più alto rispetto alle persone vaccinate con ciclo completo da 120 giorni (9 decessi ogni 100.000). E arriva ad essere 9 volte più alto rispetto alle persone vaccinate con booster (4 decessi per 100.000 abitanti).

I numeri del bollettino

Nuovi casi: 53.602

Tamponi (diagnostici e di controllo): 381.239, ieri 441.526

Attualmente positivi: 1.229.379 (-17.738 rispetto a ieri)

Ricoverati: 9.826 (-116)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 366 (-5), con 32 ingressi giornalieri

Deceduti dopo un tampone positivo: 130

Dimessi/Guariti: 15.070.314