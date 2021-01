Coronavirus, in Sicilia 1.576 nuovi casi e 36 morti: a Catania +396 contagi

Continua a salire il numero dei nuovi positivi registrati giornalmente in Sicilia : il dato di oggi 5 gennaio 2021 ci restituisce 1.576 casi a fronte dei 7.428 tamponi effettuati. Si segnalano 36 nuovi decessi e 4 nuovi ingressi in terapia intensiva. Sono 190 i posti occupati da pazienti covid, circa il 23.8% di quelli disponibili. Aumentano di 17 unità anche i ricoveri ordinari e si registrano 692 guariti. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province è la seguente: Catania 396, Palermo 383, Messina 222, Ragusa 47, Trapani 286, Siracusa 48, Caltanissetta 132, Agrigento 39, Enna 23. Gli attualmente positivi complessivamente sono 37.436 mentre 36.038 persone si trovano in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.