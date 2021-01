Coronavirus, in Sicilia 1.435 nuovi casi e 36 morti: a Catania +413 contagi

Sono 1.435 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte degli 8.572 tamponi effettuati. Si segnalano 36 nuovi decessi e 433 guariti mentre ci sono 2 nuovi ingressi in terapia intensiva: i posti occupati da pazienti covid sono 196, il 24.5% di quelli disponibili. Aumentano di 38 unità i ricoveri in regime ordinario. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province siciliane è la seguente: Catania 413, Palermo 474, Messina 362, Ragusa 40, Trapani 5, Siracusa 22, Caltanissetta 89, Agrigento 9, Enna 21. Continua la somministrazione dei vaccini secondo il programma della campagna: oggi sono state effettuate 6.103 vaccinazioni che portano il totale a 35.361, circa lo 0.71% della popolazione. Questi i dati del bollettino di oggi 7 gennaio 2021 sulla situazione covid-19 in Sicilia forniti dal ministero della Salute.