Coronavirus, in Sicilia 567 nuovi casi: a Catania +121

Sono 567 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 22.141 tamponi effettuati, su un totale di 2.622.985 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12 decessi, che portano il totale delle vittime, sull'isola, a 4.235. Scende ancora il numero degli attuali positivi nella nostra regione che si attestano a 16.720, con una diminuzione di 3.007 casi; le persone ricoverate con sintomi sono 657, di cui 123 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 15.940 pazienti. I guariti e dimessi dall'inizio dell'emergenza sono ad oggi 135.433 (+ 3.571). Dei nuovi casi registrati sull'isola 174 sono nella provincia di Palermo, 121 a Catania, 26 a Messina, 52 a Caltanissetta, 15 a Trapani, 43 a Siracusa, 57 a Ragusa e 88 ad Agrigento. Nell'ennese non si è registrato nessun nuovo caso.