Covid, in Sicilia ricoveri in calo e oltre mille guariti: a Catania +193 nuovi contagi

Sono 1.000 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia a fronte dei 27.029 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si segnalano 10 nuovi decessi ma anche un alto numero di guariti: ben 1.113, mentre sul fronte ricoveri ci sono 2 nuovi ingressi in terapia intensiva e 36 in meno in regime ordinario, complessivamente rimango occupati 167 posti occupati in terapia intensiva e 1.136 in regime ordinario. L'incidenza dei nuovi casi su 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni scende a 140. La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 357, Catania 193, Messina 93, Siracusa 106, Trapani 14, Ragusa 102, Caltanissetta 51, Agrigento 60, Enna 24. In generale scende di 123 unità il numero degli attualmente positivi che sono quindi 24.773 mentre rimangono in isolamento domiciliare 23.470 persone, 89 in meno di ieri.

La campagna vaccini

Il dato della copertura vaccinale nell'Isola fornito dal bollettino del Ministero è allineato con i risultati comunicati dalla Regione a seguito dell'accelerazione nelle somministrazioni avvenuta negli ultimi due giorni. Gli ultra ottantenni vaccinati sono 311.758, mentre la copertura totale si attesta al 9,03%. A questo ritmo il 12 maggio 2021 risulterà vaccinato il 10% della popolazione.