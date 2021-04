Coronavirus, sono 1.095 i nuovi casi in Sicilia: +301 contagi nella provincia etnea

Sono 1.095 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 25.451 tamponi effettuati, su un totale di 3.737.986 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21 decessi (ieri 24), che portano il totale delle vittime, sull'isola, a 5.286. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 25.211 (-73) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.234 di cui 179 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 23.798 pazienti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono 172.018 (+1.147). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 344, Catania 301, Messina 96, Siracusa 95, Trapani 45, Ragusa 48, Caltanissetta 75, Agrigento 82 e Enna 9.

Coronavirus, bollettino di oggi sabato 24 aprile 2021

Il bollettino coronavirus di oggi, 24 aprile 2021:

Casi +13.817(3.949.517 +0,35%)

Guariti +17.587(3.369.048 +0,52%)

Decessi +322(119.021 +0,27%)

Attualmente Positivi -4.095(461.448 -0,88%)

Tamponi molecolari +174.255(44.211.571 +0,40%)

Incidenza molecolari 7,93%(-0.50)

Ricoverati 20971 (-469)

TI 2894 (-85)

Isolamento 437583(-3541)

I nuovi colori delle Regioni

Cambiano dal 26 aprile i colori delle regioni: 14 regioni e 2 province autonome vanno in zona gialla da lunedì, in arancione Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle D'Aosta. In zona rossa solo la Sardegna.