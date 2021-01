Coronavirus, in Sicilia 1.839 contagiati e 31 morti: 438 nuovi casi a Catania

Ancora una volta la Sicilia è una tra le Regioni con il maggior numero di positivi registrati in 24 ore: al terzo posto con 1.839 casi, dopo il Veneto (3.100) e la Lombardia (2.506). Sono 10.427 i tamponi effettuati in Sicilia, su un totale di 1.294.528 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 31 decessi che portano il totale delle vittime, in regione, a 2.695. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile.

Il numero degli attualmente positivi in Sicilia raggiunge quota 40.398 mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.256, di cui 205 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 38.937. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono ad oggi 63.229.

La distribuzione nelle province vede a Catania con 438 nuovi casi, Palermo 317, Messina 283, Ragusa 41, Trapani 254, Siracusa 197, Caltanissetta 92, Agrigento 157, Enna 60.

I vaccini anticovid somministrati ieri, 8 gennaio, sono stati in totale 7.743 su altrettanti soggetti rientranti nel target previsto dal piano nazionale. Salgono così a 51.558 le persone che in Sicilia sono state sottoposte a vaccino dall'avvio della campagna vaccinale (dato estratto dalla piattaforma nazionale e in aggiornamento).