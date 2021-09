Coronavirus, in Sicilia 1.348 nuovi casi: +353 positivi a Catania

E' quanto si evince dal consueto bollettino diramato dal ministero della Salute. Tasso di positività del 6,1% su quasi 22 mila tamponi processati. Migliora la situazione negli ospedali: -7 i ricoverati in area medica, -3 in terapia intensiva

Sono 1.348 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 21.978 tamponi processati. E' quanto si evince dal consueto bollettino diramato dal ministero della Salute, che riporta un tasso di positività del 6,1%. Ieri era al 5,3%. Aumenta in modo consistente il numero dei guariti: 1.322 in un solo giorno. Mentre si registrano altre 21 decessi correlati al virus, non tutti però sono avvenuti oggi. Secondo quanto comunicato dalla Regione Siciliana, i morti di oggi sono 2; gli altri si riferiscono ai seguenti giorni: 6 il 2 settembre, 12 l'1 settembre e uno il 3 agosto.

Migliora la situazione negli ospedali, dove i ricoveri tornano a scendere: sono 842 i pazienti in area medica (-7 rispetto a ieri) e 115 quelli in terapia intensiva (-3), con 12 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi nell'isola sono invece 28.130, di cui 27.173 in isolamento domiciliare. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania e Messina 353, Siracusa 204, Palermo 131, Trapani 115, Ragusa 108, Agrigento 51, Caltanissetta 32, Enna 1.