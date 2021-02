Sicilia in zona gialla da lunedì, Musumeci: "Ora sostegno alle imprese"

"Da lunedì si parte e avvieremo subito un confronto con il nuovo governo, anzitutto per dare certezze dei ristori agli operatori economici e per definire i nuovi protocolli sulle aperture delle attività ancora non consentite. Vogliamo riprendere a vivere, ma dobbiamo farlo con prudenza e senza tornare indietro". Ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo aver annunciato la firma dell'ordinanza che vede la Sicilia entrare in "zona gialla" da lunedì 15 febbraio.

"La Sicilia è pronta a mettersi al tavolo del confronto sui dossier ancora aperti: misure economiche, attuazione dello Statuto, sburocratizzazione per le opere pubbliche e grandi infrastrutture, solo per citare alcuni esempi. Nel rispetto del principio della leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni siamo pronti anche a condividere la difficile gestione di questa emergenza sanitaria ed economica. Salute e lavoro sono i due pilastri di questo nostro tempo. E ognuno deve fare la propria parte", ha continuato Musumeci augurando buon lavoro al presidente Draghi ed al nuovo governo.