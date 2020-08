Coronavirus, una vittima a Paternò: l'annuncio del sindaco

"Sono costretto a comunicare che si registra un decesso fra i nostri concittadini contagiati da Covid-19. Il dispiacere è tanto: è una notizia che da sindaco non avrei mai voluto dare". A fare l'annuncio della triste notizia è il primo cittadino di Paternò, Nino Naso. "L’emergenza non è finita. Adesso più che mai dobbiamo renderci conto che mascherine e distanziamento sociale sono presidi di sicurezza imprescindibili per chiunque, soprattutto in ottemperanza alle ultime disposizioni di legge. Come Amministrazione ci uniamo al dolore della famiglia che ha subito questa grave perdita".

