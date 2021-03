Coronavirus, Biancavilla diventa zona rossa

Con l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci il Comune di Biancavilla è stato dichiarato zona rossa. Il provvedimento, che prevede la chiusura di tutte le scuole nei comuni interessati, entrerà in vigore mercoledì 31 marzo e fino al 14 aprile 2021. Per tutte le zone rosse vigerà il divieto di transito, in ingresso e in uscita, dall'1 al 6 aprile 2021 per raggiungere le secondo abitazioni.

Il sindaco Bonanno ha anticipato, nel pomeriggio, la richiesta fatta all'Asp e alla Regione la richiesta di zona rossa: "Scelta dolorosa ma un percorso obbligato. I comportamenti incoscienti di alcuni hanno fatto sì che vi sono 259 soggetti positivi e gli screening hanno confermato trend in crescita, con positività al tampone del 3,5%. E' il momento di assunzione di responsabilità maggiore: dobbiamo aumentare restrizioni e controlli". Il primo cittadino ha quindi invitato a una maggiore prudenza.