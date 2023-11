Gli attivisti della rete No-Muos manifestano a Sigonella contro l'offensiva israeliana a Gaza

La comunità araba della Sicilia orientale ha organizzato per questa mattina, 19 novembre, una manifestazione davanti alla base americana di Sigonella, per protestare contro l'offensiva israeliana in corso a Gaza. Al sit in, che inizierà alle ore 11 ha aderito anche il coordinamento No-Muos. "La contro-offensiva che lo Stato israeliano continua a condurre nel territorio di Gaza sta provocando uno scempio umanitario. Le vicende che incombono su Gaza in questi giorni - si legge in una nota - in cui le forze armate israeliane si accaniscono sui palestinesi e bombardano senza pietà ospedali, scuole, case civili, facendo una carneficina soprattutto di bambini, ci dimostrano l’intenzione del governo di Netanyahu di continuare la guerra, sacrificando di conseguenza le vite di altre migliaia di persone alla conquista di territori. Sappiamo anche che gli israeliani si possono permette di fare impunemente questo massacro perché hanno le spalle coperte dagli Stati Uniti d’America che li ha sempre usati come cani da guardia per difendere i propri interessi economici e di egemonia nel Medio Oriente. Gli stessi Stati Uniti che hanno trasformato la Sicilia nella loro portaerei sul Mediterraneo e contro cui lottiamo da decenni per smantellare l’apparato bellico che hanno installato. Dalle parabole del Muos a Niscemi ai droni killer che partono dalla base di Sigonella, il nostro territorio diventa centrale nelle guerre imperialiste che gli Usa e l’apparato politico-militare internazionale conducono in Medio Oriente e in ogni altra parte del mondo. Ecco perché - conlcudono gli attivisti No Muos - siamo convinti che continuare la lotta contro il Muos sia il miglior modo per solidarizzare con il popolo palestinese e con gli israeliani che si oppongono al progetto genocida perpetrato dal governo israeliano".