Covid, in Sicilia 643 nuovi casi e ricoveri in calo: a Catania +206 contagi

Dei 4.578 nuovi casi di Covid accertati in Italia nelle ultime 24 ore, 643 sono in Sicilia. E' la seconda regione alle spalle della Lombardia, che ne registra oltre settecento. Il dato emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Nell'Isola sono stati processati 18.040 tamponi, circa 700 in meno di ieri, e la positività passa dal 3,2% al 3,5. I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari degli ospedali sono 666 (ieri 696), mentre si raggiunge quota 100 posti letto occupati in terapia intensiva (ieri 99) con sette nuovi ingressi. Il totale degli ospedalizzati col virus è di 766 pazienti (ieri 795). In 19.972 sono in isolamento domiciliare (ieri 20.982) e il totale degli attuali positivi è di 20.738 persone (ieri 21.777). Nelle ultime 24 ore 1.664 pazienti sono stati dichiarati guariti e così il totale sale 265.178 da inizio pandemia. Il report certfica che ci sono stati altri 18 decessi (6.691 complessivi) ma come accade ormai per prassi dalla Regione precisano che non sono tutti riconducibili alle 24 ore. Cinque sono di ieri; tre del 17 settembre: due del sedici settembre. E ancora una vittima risale al 15 settembre, una al 14, una all'11, una al 9 e una al 3. La distribuzione dei nuovi positivi sul territorio regionale vede prima la provincia di Catania con 206. Poi Palermo 141; Messina 119; Caltanissetta 48; Siracusa 41; Trapani 37; Ragusa 32; Agrigento 19. Nessun nuovo caso a Enna.