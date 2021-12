Covid, la Sicilia ancora sopra i mille nuovi casi: nella provincia etnea +274 contagi

Ancora una volta la Sicilia registra oltre mille nuovi casi Covid accertati in 24 ore. Nel report odierno del ministero della Salute si legge che sono stati individuati altri 1.212 positivi, anche se dalla Regione chariscono che 49 casi comunicati oggi sono relativi a giorni precedenti al 14 dicembre. Al netto di questa precisazione, l'incremento è quindi di 1.163 unità. II tamponi processati sono stati 26.781 (circa quattromila in meno di ieri) e pertanto la positività è al 4,3%. Ieri era al 4,4%. Guardando agli ospedali, i ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono 514 (ieri 494) mentre in terapia intensiva i letti occupati sono 61 (ieri 55) con sette nuovi ingressi. Complessivamente quindi i ricoverati sono 575 (ieri 549). In crescita il numero dei cittadini in isolamento domiciliare, passato dai 19.326 di ieri ai 20.212 di oggi. Gli attuali positivi sono quindi 20.787 (ieri 9.875). Nel report sono indicate dieci nuove vittime e 339 guariti. Dei decessi però, uno è però attribuibile a ieri, sei al 17 dicembre, uno al 27 novembre, uno al 19 e uno al 17.

Guardando alla divisione dei nuovi casi per provincia, quella più colpita è Catania con un incremento di 274 casi. Seguono Messina con 242; Trapani con 206; Palermo con 194; Siracusa con 125; Caltanissetta con 107; Ragusa con 61; Agrigento 28 ed Enna 24.