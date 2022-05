Covid, Gimbe: in Sicilia calo dei nuovi casi del 12,5 per cento

Nella settimana che corre dal 27 aprile al 3 maggio si registra in Sicilia una performance in miglioramento per i casi di Coronavirus attualmente positivi per 100mila abitanti (2395) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-12,6%) rispetto alla settimana precedente. È quanto segnala la Fondazione Gimbe nel suo report settimanale sull'andamento della pandemia da covid-19. Sull'Isola sono sopra la media nazionale i posti letto in area medica (20,8%) e in terapia intensiva (5,5%) occupati da pazienti Covid.

Questo l'elenco dei nuovi casi per 100mila abitanti, nel periodo di riferimento, suddivisi per provincia e con dati in percentuale riferiti alla settimana precedente: Messina 736 (-26,6%); Siracusa 719 (-9,5%); Agrigento 659 (-10,8% ); Trapani 652 (-4,3%); Caltanissetta 619 (+4,8% rispetto alla settimana precedente); Ragusa 602 (-7,6% ); Catania 543 (-10,4%); Palermo 542 (-11,7%); Enna 450 (-24,7%).