Covid, la situazione a Giarre, il sindaco: "Nuovi contagi in aumento"

"Questa settimana registriamo un sensibile incremento sul numero degli attualmente positivi al Covid 19. Dai tabulati Asp pervenuti oggi, a Giarre registriamo in totale 63 persone positive, al netto tra guariti e nuovi contagi, di cui sempre 2 - una coppia - ospedalizzata". Il sindaco di Giarre, Angelo D'Anna, con una nota, invia un messaggio ai suoi concittadini per aggiornarli sulla situazione contagi nella cittadina jonica, invitandoli contestualmente al rispetto delle misure anticontagio.

"Rispetto a sabato scorso si segnalano + 25 positivi. L'incremento si è concentrato soprattutto nella seconda parte della settimana. I nuclei familiari rimangono il contesto in cui si concentrano parecchi casi. Permangono pochi i casi tra gli anziani, solo 1 ultraottantenne e 7 ultrasettantenni, e tra i ragazzi in età scolare, in totale 9. La maggiore concentrazione è quindi ricompresa nell'età media tra i 25 e i 60 anni, sono tra questi 48 casi. Il nostro comune - continua - si mantiene nel complesso con numeri ancora sotto controllo rispetto alla possibilità di entrare in zona rossa come, purtroppo, avvenuto negli ultimi giorni per tanti comuni anche della nostra zona e di aree limitrofe. Tuttavia la crescita significativa di questi ultimi giorni deve renderci ancor piu attenti. Il rischio di vanificare l'auspicata prospettiva della graduale ripresa delle attività ristorative, culturali e sportive non deve essere messa a rischio da imprudenze o da un abbassamento generalizzato del livello di guardia. L'intensificarsi del flusso delle vaccinazioni potrà accelerare il ritorno alla normalità ma rimane ferma la necessità di continuare ad usare la massima prudenza, evitare ogni occasione di contatto potenzialmente pericoloso e osservare con il massimo scrupolo le regole igienico sanitarie e di distanziamento interpersonale per evitare nuovi contagi".