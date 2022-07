Impennata raccolta differenziata a Giarre, in poco meno di sette mesi balzo dal 30 al 55%

Raccolta differenziata con dati in crescita a Giarre. In poco meno di 7 mesi il balzo in avanti: dal 30% al 55%. “Un vero miracolo - conferma l’assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro – impegnato insieme alla Igm, la società che in appalto la gestione del ciclo dei rifiuti, in una complessa fase di riorganizzazione dei servizi ecologici, tra non poche difficoltà considerata la carente collaborazione dei cittadini. Troppe le discariche disseminate sul territorio ad opera di chi continua ad oltraggiare il decoro cittadino nonostante gli sforzi profusi".

“Ad oggi registriamo un incremento del 40% della raccolta differenziata - continua l’assessore - un dato certamente incoraggiante. Entro pochi mesi, di concerto con il sindaco Leo Cantarella e la società Igm che gestisce la raccolta, contiamo di predisporre l’attivazione di una isola ecologica nello slargo antistante l’ecopunto di via Vico Platano a Trepunti, dove ogni cittadino giarrese censito all’anagrafe tributaria potrà conferire, e dopo pesatura del rifiuto, acquisire delle premialità; sarà presente uno scarrabile aggiuntivo per il conferimento di carta e cartone, attivo nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 7.30 alle 11,30, considerato che il contratto stipulato dalla precedente amministrazione ha previsto il conferimento di questo rifiuto differenziato solamente 2 volte al mese”.

ll nuovo progetto dell’isola ecologica con pesature e premialità, sarà concretizzato entro fine agosto. A breve saranno installati nel territorio comunale, comprese le frazioni, 60 trittici contenitori portarifiuti. Igm in questi giorni ha provveduto anche al diserbo all’interno dell’area perimetrale del nuovo parcheggio di via Teatro.