Blocco dei tir: Musumeci 'bussa' a Roma, Coldiretti lancia l'allarme per gli ordini disdetti dall'estero

"Il permanere della vertenza degli autotrasportatori per il caro carburanti rischia di appesantire, ancora di più, una situazione economica già difficile nelle regioni meridionali. Situazione che si sta aggravando anche a causa del conflitto in Ucraina, ma che coinvolge tutte le nazioni europee e quindi anche noi. Per questo motivo, dopo avere sentito il collega governatore della Puglia Michele Emiliano, abbiamo concordato con il presidente della Conferenza della Regioni, Massimiliano Fedriga, di intervenire sul governo nazionale: servono provvedimenti urgenti e risolutivi". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Preoccupati anche gli imprenditori agricoli, che a causa del blocco vanno incontro al deperimento delle merci ed a mancati guadagni. "In questo momento siamo in piena campagna agrumicola – spiega in una nota Coldiretti Sicilia - c’è il lavoro di un intero anno di migliaia di persone che sarà buttato, non solo perché la merce è bloccata nell’Isola, ma soprattutto perché stanno fioccando le disdette di ordini che vengono siglati con paesi esteri. In parole povere, sugli scaffali della grande distribuzione organizzata non ci sarà un agrume siciliano, compreso il famoso Limone Interdonato. Così come gli ortaggi tra cui il pomodoro di Pachino. Bloccando la raccolta e il confezionamento di tutte le produzioni si ferma l’intero sistema economico: la gente sta a casa. Le proteste - conclude la nota del principale sindacato di categoria -vanno fatte con le giuste modalità e il supporto delle istituzioni regionali a chi non osserva di certo le regole è davvero un comportamento che dà le spalle a tutto il sistema agricolo siciliano. Non c’è un solo comparto che non stia subendo i contraccolpi di questa situazione. Da quello zootecnico, con latte, formaggi yogurt e animali da vita bloccati, a quello ortofrutticolo, fino ai frutti tropicali su cui gli agricoltori hanno investito proprio perché esportati".