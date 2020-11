A Catania il regista Joe Wright con il cast di “Cyrano”

Il regista inglese Joe Wright ha scelto Catania per girare alcune scene del film "Cyrano" con Peter Dinklage e Haley Bennet. Il Comune di Catania ha ospitato nel Palazzo dell'assessorato alla Cultura il quartier generale della troupe per una due giorni di riprese nel Palazzo Biscari. La produzione che sostiene il lavoro di Wright, autore tra l'altro di capolavori cinematografici quali "Orgoglio e pregiudizio" o "L'ora più buia", è il colosso Metro Goldwyn Mayer affiancato da Mestiere Cinema. La troupe in città si è avvalsa della collaborazione della Catania Film Commission comunale, che con la responsabile Sabina Murabito ha anche offerto il supporto per il casting nei locali della biblioteca civica “Vincenzo Bellini”.