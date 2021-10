Randazzo, in contrada Gurida la strada non esiste più

In contrada Gurida, a Randazzo, prima dell'ondata di maltempo esisteva una strada che costeggiava un piccolo torrente , con una modesta portata nel periodo invernale. A causa delle recenti piogge, la carreggiata si è trasformata in un fiume piena, trasportando a valle i detriti. Sono rimasti solamente alcuni ponti per entrare nelle proprietà, come riferisce un residente della zona, mentre altri sono andati distrutti. Per entrare negli appezzamenti si deve camminare a piedi, nessun mezzo può percorrere ciò che rimane del vecchio percorso.