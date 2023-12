Daspo urbano nei confronti di un parcheggiatore abusivo più volte sanzionato

Il Questore di Catania ha emesso un ulteriore provvedimento di divieto di accesso nel centro urbano, inibendo a un parcheggiatore abusivo di continuare a svolgere questa attività illecita che, di fatto, crea turbamento alla sicurezza e alla tranquillità pubblica. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di una persona già sanzionata per 8 volte mentre stazionava abitualmente in piazza Borsellino. L'uomo non solo verrà segnalato all’ente competente ai fini della sospensione/revoca del reddito di cittadinanza ovvero ai fini della valutazione della non concessione del supporto per la formazione ed il lavoro o dell’assegno di inclusione, ma verrà valutata la sua posizione in ordine all’applicazione di una più afflittiva misura di prevenzione personale.