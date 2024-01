Parco Falcone preda dei vandali, la presidente del 3° municipio chiede interventi immediati

"Per il parco Falcone occorre un piano di riprogettazione radicale altrimenti si continuerà a parlare di un’area in preda dai vandali", lo afferma la presidente del 3° municipio Maria Spampinato.

"Per uno dei più importanti spazi verdi nel territorio di 'Borgo-Sanzio' serve maggiore sicurezza dopo gli eventi degli ultimi giorni, in cui una parte della bambinopoli è stata data alle fiamme. Un atto gravissimo e che bisogna impedire in tutti i modi che possa ripresentarsi in futuro. Per queste ragioni chiedo al Sindaco Trantino di attivare tutti i provvedimenti necessari volti a ridare il giusto decoro a un’area verde attrezzata frequentata da tantissime famiglie", continua Spampinato.

"Con il completamento del piazzale Sanzio bisogna puntare ad avere un territorio più a misura d’uomo e non un punto dove distruggere l’arredo urbano. Il sindaco Trantino sta dando dimostrazione con i fatti di come i parchi possano rappresentare la chiave di volta per avere una città più vivibile. Bisogna proseguire in questa direzione ed evitare altri scenari simili", conclude la presidente del 3° municipio.