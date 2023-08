Decoro urbano, Trantino lancia la campagna "Io ci sono": primo appuntamento al Castello Ursino

"Nei giorni scorsi, rispetto ad alcune situazioni degrado e illegalità riscontrate in piazza Federico di Svezia, ho proposto che 'la città delle regole si schieri insieme', riappropriandosi di spazi comuni che non possono costituire terreno di conquista per pratiche illecite", così dalla sua pagina Facebook il primo cittadino, Enrico Trantino, mette i guanti e lancia la sua battaglia contro gli incivili e lo fa partendo dalla pulizia del fossato del Castello Ursino all'interno dell'iniziativa "Io ci sono", con primo appuntamento fissato per sabato alle ore 17.30. "Insomma, un modo di concepire l’impegno civico che, dalla sola declamazione, passi alla concreta attuazione. Sono giunti numerosi messaggi di sostegno e di disponibilità, manifestati con la frase 'io ci sono'. Sabato è il momento di metterci alla prova".

Pulizia e danza

"Ci vedremo alle 17.30 innanzi al Castello Ursino per provvedere alla pulizia del fossato (penseremo noi del Comune a portare guanti e sacchi per i rifiuti), stare insieme, chiacchierare e poi goderci, alle 19.15, uno spettacolo di danza verticale della compagnia Retouramont, che esalta il gioco tra corpi, natura e architettura". "Io, assistito da una pattuglia, verificherò che tutt’intorno siano impediti quei fenomeni che danno tanto fastidio a chi desidera una città normale. In attesa della sospirata pedonalizzazione di tutta la piazza, l’iniziativa assume valore simbolico: una dimostrazione di appartenenza, una testimonianza di fierezza civica.", continua il lungo post del sindaco.

Appello ai cittadini

"Certo, ci saranno quelli che al momento in cui saremo andati via, il giorno dopo, la settimana successiva (visto che non potremo farlo continuativamente), si concentreranno sulla ripresa dei fenomeni di inciviltà, screditeranno l’iniziativa, insulteranno per la mancanza di controlli delle forze dell’ordine (se io riuscirò a fare assegnare a Catania le risorse di polizia locale che ho chiesto, per l’iter di assunzione passa almeno un anno). Ma ne vale la pena esaltare quel che non va per avere un po’ di like, e così alimentare la condizione di rassegnazione di molti nostri concittadini? O, per combattere il degrado, dovremmo cominciare a agire?", conclude.