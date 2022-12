Degrado in piazza Scarabelli e via Quieta, la denuncia del Comitato Vulcania

Allarme igienico-sanitario in piazza Scarabelli e via Quieta, lanciato dal Comitato Vulcania che segnala all’Amministrazione il problema dell’assenza dello spazzamento e mancanza del contenitore per deiezioni canine (come da foto), da troppo tempo. Lo spazzamento è un miraggio e completa il quadro l’incresciosa questione delle deiezioni dei cani sparse nella piazzetta Scarabelli e per i marciapiedi di via Quieta.

A farsi interprete del malcontento dei cittadini del quartiere è la presidente del Comitato, Angela Cerri: “Non ci sono più gli spazzini d'una volta. Tra le auto in sosta, sui marciapiedi, dappertutto, lo stato di abbandono è evidente. La pulizia dei marciapiedi è affidata ai portieri e ai commercianti più volenterosi. I residenti e commercianti della zona si chiedono come mai nessun assessore, nessun amministratore, nessun consigliere comunale e della III municipalità, si faccia avanti a dare una spiegazione. Tutti scimmiette non vedo - non sento - non parlo. Dimostrando ancora una volta tutta la propria inconcludenza amministrativa. Il comitato auspica l’immediata ricollocazione dell’apposito contenitore mancante in piazza Scarabelli, lo spazzamento e la sanificazione dei marciapiedi di via Quieta".