Una delegazione di FdI incontra Trantino: "Perplessi sulla dismissione dei commissariati di San Cristoforo e Nesima"

Ieri pomeriggio una delegazione presieduta dal coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Luca Sangiorgio, con la partecipazione di una rappresentanza del circolo "Stella Rao", alla presenza del vice questore della polizia di Stato Marcello Rodano, è stata ricevuta dal sindaco di Catania Enrico Trantino, per uno scambio di vedute su alcune importanti tematiche che coinvolgono la politica della sicurezza pubblica nel territorio cittadino catanese. Particolare interesse ha riscontrato, nel Sindaco, il piano di riorganizzazione della presenza della polizia di Stato a Catania. E' già stato annunciato un accorpamento in un unico immobile di diversi uffici della questura di Catania, al momento distribuiti a macchia di leopardo in diverse zone della città, nonché l’allocazione del centro operativo telecomunicazioni presso il complesso polifunzionale di San Giuseppe La Rena. Diverse riserve ha invece suscitato, fra i partecipanti all’incontro, l’annunciata scelta del dipartimento della polizia di Stato di dismettere i commissariati di San Cristoforo e di Nesima, per accorparli, rispettivamente, al commissariato Centrale e Borgo Ognina.

"La delegazione di Fratelli d’Italia - si legge in una nota del partito - ritiene che, al di là dei riverberi organizzativi sottesi a tale rimodulazione, sulla cui funzionalità non ha ritenuto entrare nel merito, appare di estrema evidenza che nel comune sentire della cittadinanza catanese il venir meno di alcuni importanti e iconici presidi di polizia in zone particolarmente problematiche della periferia cittadina, verrebbe interpretato come un incomprensibile arretramento dello Stato dinanzi all’incalzare odierno dei fenomeni di micro e macro criminalità. Altrettanto dicasi per la paventata dismissione, annunciata da un sindacato di polizia e di cui si auspica l’infondatezza, del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale della polizia di Stato con sede a Catania, ufficio particolarmente specializzato nel controllo intensivo del territorio e avente competenza sulle province di Catania, Ragusa, Siracusa, Messina ed Enna. Se anche tale notizia risultasse rispondente a verità - continua la nota - la segreteria catanese di Fratelli d’Italia, le cui conclusioni sono state condivise dal Sindaco Enrico Trantino, interverrà, tramite la propria deputazione presso gli opportuni organi governativi, al fine di invitare gli organi decisionali del Dipartimento della polizia di Stato ad un opportuno ripensamento di quella che assume tutte le connotazioni di una inopportuna soppressione dei vari uffici". Tanto la delegazione di FdI quanto il sindaco Trantino sono poi stati concordi nel ribadire il proprio apprezzamento per l’attività di impulso e coordinamento svolta dal questore Giuseppe Bellassai.