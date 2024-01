Tenta di prendere un volo per Parigi con un tirapugni in valigia, denunciato

Lo scorso 7 gennaio, il personale della polizia di frontiera in servizio presso l’aeroporto di Catania, in diretta collaborazione delle guardie giurate appartenenti alla Sac Service, ha denunciato in stato di libertà alla Procura etnea un passeggero in partenza per Parigi, per porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'uomo, diretto a Parigi, ha consegnato il proprio bagaglio per essere stivato a bordo dell’aeromobile. Ma i controlli effettuati hanno evidenziato al suo interno la presenza di un tirapugni, che è stato consegnato agli agenti di polizia. Alla luce di quanto accaduto, il soggetto in questione è stato così accompagnato presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito e denunciato all’autorità giudiziaria. Il tirapugni, invece, è stato sottoposto a sequestro.