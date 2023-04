Aggredisce il conducente di un bus e spaventa i passeggeri: denunciato

Nei giorni scorsi gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Cristoforo Colombo in seguito all'aggressione dell'autista di un bus di linea da parte di un extracomunitario, in evidente stato di alterazione. Lo straniero, senza alcuna ragione alcuna, ha iniziato a spaventare un gruppo di ragazzini, minacciandoli e mimando il gesto del taglio della gola. Anche gli altri passeggeri dell’autobus si sono intimoriti, ed hanno chiesto al conducente di intervenire. L'autista ha invitato il passeggero molesto a scendere, dopo aver fermato la corsa, ricevendo per tutta risposta un pugno, che riusciva a schivare. Ma l'esagitato è poi riuscito a colpirlo all’avambraccio, cadendo poi per terra. A quel punto, grazie all’aiuto di altri passeggeri, l’autista è riuscito a farlo scendere per evitare altri disordini, chiamando poi la polizia. Gli agenti lo hanno bloccato mentre si allontanava in direzione faro Biscari, cercando di colpire altre auto in transito. Una volta fermato è stato identificato in T.N., cittadino marocchino regolare sul territorio nazionale. E' stato accompagnato in questura per tutti gli accertamenti e denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’autista dell’autobus ha ricevuto una prognosi di cinque giorni.