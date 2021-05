Carcasse di veicoli su terreno pubblico, denunciati i titolari di un centro demolizioni

I titolari M. S. di 52 anni e M. M. di 54, sono stati denunciati per gestione di rifiuti non autorizzata e invasione di terreni ed edifici pubblici

Nei giorni scorsi, i poliziotti del commissariato Librino hanno effettuato dei controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa nel proprio territorio di competenza. Particolare rilievo assume quello effettuato presso un centro di demolizione veicoli e soccorso stradale ubicato in contrada Codavolpe. E' accertato che i titolari del avevano occupato un'area di circa 3000 metri quadri adiacente a quella esistente, in particolare una via pubblica e un terreno privato, al cui interno avevano realizzato un ulteriore centro di demolizione e gestione di rifiuti speciali (anche pericolosi) non autorizzato.

Tonnellate di materiale ferroso non bonificato erano riposte direttamente sul terreno, senza una tettoia e con riversamento degli oli esausti anche in direzione dei tombini, ciò con potenziale danno per l'ambientale e per le falde acquifere. E' stata rinvenuta persino la carcassa di un autocarro abbandonata sul verde pubblico e tanto altro materiale inquinante che si trovava a ridosso anche degli alberi di ulivo. Accertata anche la presenza di un bilico - bilancia industriale per la pesa dei mezzi pesanti - di circa 30 metri quadri incementato sul terreno, nella via pubblica chiusa da un cancello abusivo. Al fine di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, si è proceduto al sequestro penale delle tonnellate di materiale ritenuto inquinante e dannoso per l'ambiente e gli stessi residenti.

Nella giornata di ieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, si è proceduto a sequestrare anche l'area di 3000 metri quadri che è stata opportunamente circoscritta in modo da inibirne l'accesso. È stato poi sorpreso un lavoratore in nero che percepisce il reddito di cittadinanza. I titolari M. S. di 52 anni e M. M. di 54, sono stati denunciati per gestione di rifiuti non autorizzata e invasione di terreni ed edifici pubblici. Informati infine, per quanto di competenza, gli enti preposti anche alla salvaguardia dell'ambiente.