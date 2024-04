Macellaio infedele ruba merce nel supermercato in cui lavora: colto sul fatto e denunciato

Da circa due mesi i titolari di un supermercato di Bronte cercavano di capire che fine facesse parte della carne dal reparto macelleria, in particolare dal laboratorio nel quale venivano confezionati i preparati.In particolare, i barattoli dei vari condimenti e il budello per insaccare le salsicce non bastavano mai per le preparazioni quotidiane ed i responsabili dell'attività, sospettando di essere vittime di furto, hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione locale, che hanno subito avviato un’indagine, analizzando anche dei filmati di videosorveglianza.

E' stato così individuato un sospettato un impiegato 45 enne di Paternò. L'uomo, assunto proprio pochi mesi prima, di buon mattino nascondeva la merce trafugata nel suo zaino e poi, all’ora di pranzo, con la scusa di trascorrere la pausa in auto, la trasferiva nel vano porta bagagli. A quel punto i carabinieri hanno deciso di coglierlo sul fatto, fingendosi normali clienti. A margine del loro sopralluogo, il responsabile del reparto ha effettivamente constatato l’ammanco di due bottiglie di marinatura per alimenti e di diversi chilogrammi di budello.

All’ora di pranzo, poi, i militari hanno scorto il macellaio che, come da prassi, si è recato presso la sua auto, portando sulle spalle uno zaino. Quando i carabinieri hanno chiesto all’uomo cosa ci fosse dentro, questi ha dapprima risposto che all’interno c’era soltanto il suo pranzo. Ma poi, quando lo ha aperto, ha dovuto cambiare versione dei fatti. Nel borsone erano presenti, infatti, due bottiglie di "marinata" e ben 4 matasse di budello, del valore di circa 60 euro, corrispondenti alla merce rubata quella stessa mattina. I carabinieri, quindi, hanno denunciato all’autorità giudiziaria l’impiegato infedele per furto aggravato e restituito la merce ai proprietari del supermercato.

