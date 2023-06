Ubriaco danneggia alcune vetrine ferendosi, denuncito 28enne

La notte scorsa agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato un uomo di 28 anni con diversi precedenti di polizia, per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Era giunta notizia, tramite il 112, che una persona ubriaca stesse danneggiando le vetrine dei negozi sulla via Garibaldi di Adrano. Immediatamente intervenuti sul posto, gli agenti hanno individuato un uomo dinanzi a un noto bar della via Roma, in stato di palese ubriachezza. Il giovane aveva anche delle ferite con fuoriuscita di sangue dalla nuca. Di fronte al tentativo di prestargli il primo soccorso, per tutta risposta ha rivolto agli operatori delle frasi ingiuriose e minacciose. Con non poche difficoltà, gli agenti sono riusciti ad immobilizzare il giovane ubriaco e ad accompagnarlo in commissariato. Poi, con un’ambulanza proveniente da Bronte, il giovane è stato trasportato presso l’ospedale di Biancavilla per ricevere le cure del caso. Finite le medicazioni, è stato riaccompagnato in commissariato per le formalità di rito e per la denuncia all’autorità giudiziaria.