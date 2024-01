Mascali, oltre 340 mila euro per i servizi di bonifica del depuratore

"L'iter per le opere necessarie al normale funzionamento del depuratore di Mascali ha nuovo impulso, in seguito alle iniziative intraprese dalla struttura Commissariale guidata da Fabio Fatuzzo. È stato infatti approvato il progetto dei servizi di bonifica sistematica terrestre (BST) e subacquea (BSS) propedeutici all’esecuzione dei lavori dell’intervento di completamento del depuratore consortile di Mascali ed all' estensione della rete fognaria, per un importo di gara pari a 344.696,05 euro. La procedura di gara per la selezione degli dei lavori è stata affidata ad Invitalia. "L'opera di bonifica è necessaria e propedeutica ai successivi lavori per la realizzazione della condotta sottomarina e alla costruzione del terzo modulo. Finalmente - dichiara il Presidente Provinciale di Fratelli d'Italia, Alberto Cardillo - anche il litorale jonico può sperare con compiuta certezza nel diritto ad avere un mare splendido e privo di inquinamento, e per questo ringrazio quanti si stanno impegnando in questa opera, in modo particolare il Commissario Fatuzzo che ha immediatamente preso a cuore la causa. Adesso siamo certi che anche tutti gli altri lavori necessari procederanno spediti verso la realizzazione".