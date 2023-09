Dibattito sull'editoria all'interno della rassegna "Etna book", 21 settembre

L’editoria ha ancora senso? Mensile, settimanale, quotidiano. Le periodicità tipiche dell'informazione sono ancora parametri validi nel 2023, con un ciclo di vita delle news che si esaurisce spesso in poche ore grazie alla presenza di Internet? Il giornalismo digitale, online, è l’unica strada possibile oggi? Questi i temi al centro del dibattito in programma giovedì 21 settembre alle 20.30, all'interno della rassegna "Etna book", nell’auditorium Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura di Catania, con ospiti Desirée Miranda, direttrice responsabile del quotidiano online d’approfondimento FocuSicilia.it, l'imprenditore nonché editore di Demetra Promotion srl che pubblica FocuSicilia.it, Gaetano Sanfilippo, e Francesco Musolino, scrittore e giornalista di cultura e società per diverse testate nazionali e collaboratore di FocuSicilia.it. Il ciclo della notizia (dalla sua nascita, passando per le verifiche necessarie, all'uscita in pagina), si è accorciato. C'è comunque ancora spazio, soprattutto per l'approfondimento, anche online. FocuSicilia.it, a livello siciliano, ne è forse l'esempio più calzante. "Ogni tematica, anche se strettamente legata all'agenda dei media a livello nazionale, viene trattata con dati, approfondimenti e numeri", spiega Desirée Miranda, direttrice responsabile di FocuSicilia.it. Un approccio all'informazione che definisce anche l'operato di Musolino, scrittore - già selezionato nell'ultima edizione del Premio Strega con il suo "Mare Mosso", e soprattutto critico letterario e giornalista di cultura e società. E non è solo questione di numeri assoluti, ma di "valore aggiunto": una notizia resta tale nei media generalisti, ma “l'approfondimento ha ancora un suo spazio editoriale, con ritorni economici che possono essere importanti”, come spiega Gaetano Sanfilippo. Con la società Demetra Promotion srl, dal 2019, scommette su un giornale che è in continua crescita. E lo fa con un approccio slegato dai numeri assoluti ma legato alla qualità delle notizie. E dei lettori.