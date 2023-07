Rubinetti a secco in diverse zone del centro, Sidra: "Acquisito un pozzo per migliorare il servizio"

La chiusura di alcuni pozzi privati, a causa dei rincari del costo dell'energia, ha reso necessario da parte della Sidra razionare l'erogazione di acqua potabile in diverse zone del centro di Catania. Da diversi giorni la nostra redazione riceve decine di segnalazioni da parte di cittadini inferociti, che ricevono il servizio a singhiozzo e spesso solo in orario notturno. "Alcune persone nel mio palazzo - spiega ad esempio Agata M. - hanno neonati e disabili. Stanno creando un disagio enorme a noi utenti. Siamo andati anche alla sede di via Vagliasindi per protestare e capire cosa stesse accadendo, senza avere alcuna risposta. Non ci sanno dare informazioni nemmeno al numero verde, facendoci capire che questa situazione si prolungherà per tutta l estate".

"Da giovedì scorso non possiamo neanche lavarci", scrive ancora un cittadino di via Missori. La società rende noto che "è stato acquisito un ulteriore pozzo un pozzo per avere maggiore disponibilità di acqua nella città di Catania. Mentre non è stato ancora risolto il problema per la distribuzione irrigua". I disservizi proseguono da circa una settimana e non è ancora stata comunicata una data ultima per il ritorno alla normalità.