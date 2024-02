Dispersione scolastica, riunione in Comune per elaborare nuove strategie

L’elaborazione di una concreta sinergia tra istituzioni e mondo del lavoro per combattere attivamente il fenomeno della dispersione scolastica e della povertà educativa, è stata al centro del tavolo di confronto nel palazzo degli Elefanti. L'incontro, promosso da Giovanna Micale, esperta del Sindaco Enrico Trantino per il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione, ha visto la partecipazione di rappresentanti del Comune, STMicroelectronics, del tribunale per i Minori e della diocesi. Durante la riunione, alla presenza del sindaco Trantino, degli assessori comunali alla pubblica istruzione Andrea Guzzardi e ai servizi sociali Bruno Brucchieri, è emersa la necessità di affrontare la dispersione scolastica attraverso progetti educativi innovativi, come l'introduzione della digitalizzazione nelle scuole e negli oratori, per contrastare le disuguaglianze e rispondere efficacemente ai crescenti bisogni educativi.

I dirigenti di STMicroelectronics hanno illustrato i progetti della Fondazione, per formare giovani e famiglie alle conoscenze informatiche, sia a livello locale che internazionale, con l'obiettivo di ridurre il divario tecnologico e educativo. Sono state discusse iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti attraverso corsi di formazione, con il supporto di enti e istituzioni locali. In conclusione, il tavolo si è impegnato a promuovere la collaborazione tra pubblico e privato, istituzioni e comunità, per ridurre il divario digitale e garantire opportunità di crescita a tutti i cittadini.

Il sindaco Enrico Trantino ha ribadito l'impegno del Comune a creare un ambiente sociale inclusivo e attrattivo per la scienza e la tecnologia, contrastando la dispersione scolastica e promuovendo un uso consapevole del digitale, caratterizzando il sistema della formazione per una grande attenzione verso le professioni emergenti dell’hi-tech. Il presidente del Tribunale per i Minori, Roberto Di Bella, ha sottolineato l'importanza di utilizzare le scuole anche come centri di aggregazione e di offrire attività formative complementari per coinvolgere i giovani e prevenire l'inserimento in attività illecite.

La direttrice dell'ufficio diocesano per la Dispersione Scolastica, Agata Pappalardo, ha evidenziato il ruolo cruciale delle parrocchie nel promuovere un pensiero critico e nel fornire opportunità di formazione tecnologica. Per STMicroelectronics, hanno partecipato al tavolo istituzionale Renato Martire, Group Vice President, Head of Italy Public Affairs and Institutional Relations, Francesco Minerva, Integrated SiC Campus General Manager, Pietro Palella, Presidente della STMicroelectronics Foundation, Emanuela Alì, STEM your way coordinator, Francesco Litrico, Sicily Fixed Asset & Investment Control Manager.