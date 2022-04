Alla Plaia c'è un uomo disperso tra le onde, ricerche in corso

Sono ancora in corso le attività di ricerca di un uomo disperso alla Playa di Catania in prossimità della spiaggia libera numero 1 La segnalazione è pervenuta telefonicamente al 1530, il numero di emergenza in mare della guardia costiera, nel tardo pomeriggio. Attualmente sono in mare una motovedetta, due battelli ed un elicottero della guardia costiera, oltre che un elicottero dei vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania e Reggio Calabria. Tutta l'attività di soccorso è coordinata dalla sala operativa della capitaneria di porto di Catania e la ricerca del disperso andrà avanti fino a quando ci saranno mezzi aerei in attività. Si riprenderà, in caso di esito negativo, domani mattina alle prime luci dell'alba.